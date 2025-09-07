Снимка Pixabay

Пълното лунно затъмнение вече е видимо от България. Максималната фаза е около 21:12 ч., съобщиха от Община Тополовград.



7 септември, 20:45 ч. — Пълното лунно затъмнение, третото за тази година, вече се наблюдава от територията на България. Над източния хоризонт изгря частично затъмнената Луна, а пълната фаза е в ход и продължава да се разгръща пред очите на астрономи и любители.



Максималната фаза на затъмнението настъпи в 21:12 ч. Тогава Луната ще бъде на височина от около 17° (за Варна) и 14° (за София) в посока изток-югоизток.



- Пълната фаза ще приключи в 21:53 ч., след което ще започне постепенното излизане на Луната от земната сянка.



- Частичните фази ще продължат до 22:57 ч., а пълното приключване на затъмнението ще бъде около 23:55 ч.



Къде да гледате?



Поради сравнително ниската височина на Луната над хоризонта, най-добри условия за наблюдение има от места с широк изглед към югоизток и чисто небе. Явлението е видимо с просто око, но за по-детайлна картина бинокъл или телескоп са добра идея.



Сатурн е в кадър



Не пропускайте да обърнете внимание и на планетата Сатурн, която се намира вляво и леко под Луната – допълнителна небесна атракция в тази ясна есенна вечер.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!