Палят сурвакарските огньове край Перник

Започват маскарадните игри Сурва в Пернишката околия. На 14 януари (Васильовден според стария календарен стил) в Пернишко се провеждат характерните за региона маскарадни игри. Празникът е известен като Сурва, Сурова или Сирова. Той се изпълнява по традиция всяка година и за местните общности това е най-обичаният празник.

Чрез маскарадната обредност поколения наред осъществяват позитивен преход от старата към новата година. Изпълнители на тази старинна и жива до днес новогодишна обредност са сурвакарските маскарадни групи, които играят и обхождат селищата. Участниците в маскарадните групи се наричат „сурвакари“, „сурвашкаре”, „сирвискаре”, „мечкаре”. Те са преоблечени с кожи или в дрехи, нарязани на пъстроцветни ресни; на кръста си всеки има няколко десетки звънци, а на главата маска, изработена от дърво, препарирани части на домашни животни, кожи, рога, опашки, птичи крила и пера. Маските са зооморфни и антропоморфни. Сред маскираните задължителни персонажи са „водачът”, „младоженците”, „свещеникът”, „мечката с мечкар”. Вечерта на 13 януари сурвакарите излизат в центъра на селището, палят огньове, играят около тях, гостуват на съседни села, посрещат други маскарадни групи, всички заедно се веселят, предаде БГНЕС.

Рано сутринта на 14 януари, маскираните се събират отново, за да обходят селището и да благословят за здраве и плодородие. Във всяка къща ритуално „венчават младоженците”, „мечката гази за здраве”. Стопаните ги чакат с обредна трапеза, гощават ги и ги даряват богато. До началото на XX век са се маскирали само младите неженени мъже от селищната общност, тъй като обичаят е изпълнявал инициационни функции, пряко свързани с мъжките посвещения и женитбата. В днешно време в маскарадните групи участват и по-възрастни мъже, както и много жени и деца. През 2015 г. Народният празник Сурва в Пернишко беше вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО).

