Панайот Панайотов: 120 лева за пенсионерите, ако бяхме белгийци и холандци щяхме да изпълним площадите всеки ден

Кадър Нова тв

Панайот Панайотов изрази възмущението си от българската действителност пред България днес.

Ето какво казва той:

"120 лева? Да ги ближеш, пак ще свършат. Нищо не могат да си купят! А политиците това го знаят. Лицемерничат, дори няма да им споменавам имената - гнуслив човек съм. Благовидно: "Ние се грижим за пенсионерите". Подтекстът? Гласувайте за нас, пенсионери! Лицемерието е национален спорт! Всички са активирали това качество и го практикуват без почивка, а българите ги търпим".

Гневът на певеца на вечния хит "Момчето, което говори с морето" расте. Панайотов прави сравнение със Западна Европа: "Ако бяхме белгийци или холандци, щяхме да изпълним площадите всеки ден! Там хората демонстрират, получават оставки. Тук? Нищо!".

