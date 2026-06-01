Панделиева за Баба Алино: Как токът няма да е по моя партида? Как водата ще е на името на някого друг?

Репортаж на Нова ТВ за незаконния град във Варна ме шашна. Това написа във фейсбук журналистката Лияна Панделиева.

Ето какво коментира тя:



"Вече е напълно невъзможно да се разплетат свинските черва, в които се превръща историята и как служители на общината отиват на проверка, но понеже имало охрана, си тръгват, но никога не викат полиция и всичко остава в тайна; как през 2024 г. година от община Варна установяват, че са построени вече 20 незаконни сгради, но не предприемат абсолютно нищо - да се оправя следствието!

НО! В репортажа на Нова питат български купувач на кого е плащал ток и вода за своя имот и той отговаря, че превеждал парите на инвеститора КУБ.

Как, бе! Как токът няма да е по моя партида? Как водата ще е на името на някого друг? И как да знам, че този посредник ми казва истинската сума за разходваните от мен ток и вода? А ако считам, че ми е начислена твърде голяма сума, на кого да се оплача? - на инвеститора?

И този собственик от 2023 до 2026 година не се е усетил, не е пожелал неговата собственост да е НЕГОВА!

Какво и от кого е било узаконено и защо то е изглеждало изрядно в очите на нотариусите, изповядвали сделките, е още една тема. Но в мига, когато обект се отдава под наем, първата работа е посещение в енергото и във водоснабдяване, за да бъдат сменени партидите. Как някой ще е посредник между собственик и доставчиците на тези ключови услуги?

Ето колко е лесно било да бъде излъган човек, който е решил, че е ударил кьоравото с мега изгоден имот."

