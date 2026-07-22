Панделиева за трагедията с дете в Слънчев бряг: Родителите трябва да бдят неотлъчно над децата

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Журналистката Лияна Панделиева коментира трагичния случай със 7-годишното дете от Полша, което се удави в басейн на хотелски комплекс в Слънчев бряг.

В публикация в личния си профил във Facebook тя посочва, че трагедията е неоспорима, но призовава да не се правят прибързани обобщения и да се обърне внимание на опасностите, които крият водните басейни за малките деца.

Панделиева отбелязва, че подобни инциденти се случват и в други европейски държави, като дава примери с удавяния на деца в хотелски басейни в Испания и други страни, пише Блиц.

„Ваканцията не освобождава родителите от постоянния им ангажимент да бдят неотлъчно над децата“, пише журналистката. Тя подчертава, че при децата удавянето често протича без шум и без очевидни признаци за опасност.

По думите й малчуганите не винаги могат да извикат за помощ или да размахват ръце, тъй като организмът им се бори за въздух. Затова за околните понякога изглежда, че детето просто си играе във водата.

В края на публикацията си Лияна Панделиева отправя призив за повече внимание към безопасността и напомня, че тежките инциденти могат да се случат за секунди.

Ето целия й пост:

След малко от всички посоки ще гръмне, а довечера ще бъде и в новините, че в басейна на хотел на Слънчев бряг се е удавило 7-годишно полско детенце.

Трагедията е неоспорима. Излишно е да питаме къде са били родителите му, защото то е било там с майка си и баща си. Мрежата вече гърми от обобщения за безотговорната държава. Държавата ще да е крива - конкретни хора явно няма.

Ще напомня обаче, че в началото на юни в рамките на 72 часа в хотелски басейни в Испания се удавиха ШЕСТ деца. Това не е оправдание, нито извинение, това е факт.

Ваканцията не освобождава родителите от постоянния им ангажимент да бдят неотлъчно над децата. В напълно контролирана среда и пред очите на възрастни и на спасител, през сезона в Европа се давят около 80 деца.

Експертите обясняват: децата не викат за помощ и не махат с ръце, защото дихателната система се бори за въздух, а не за говор. Те потъват тихо под водата за 20 до 60 секунди. За страничен наблюдател (дори обучен спасител) дете, което се дави, често изглежда просто като дете, което се гмурка или си играе на дъното.

Затова родителите нямат и секунда спокойствие, ако детето им е във водата. Това е всемирното правило. 70% от удавянията на деца стават именно в басейни на хотели и вили.

И още от фактите: Във Франция за по-малко от 10 дни в края на юни се удавиха над 55 души, по-голямата част от които деца и младежи, опитващи се да избягат от 40-градусовите жеги.

Във Великобритания само в рамките на една гореща вълна се удавиха 19 души, от които 13 деца.

Преди няколко дни 11-годишно момиченце влиза в басейна на луксозен италиански хотел и когато се гмурва, помпата засмуква косата й. Управителят на хотела скочил с ножици и отразял косата, но детето се удавило.

Най-важно от всичко е сами да мислим за сигурността си. Необратимото се случва за броени мигове...

Редактор "Екип на Петел",

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