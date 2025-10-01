Пандов: Много съдии са в тежки зависимости, не се справяме с корупцията

Кадър Bulgaria On Air

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че европрокурор Теодора Георгиева е нарушила основни ценности и репутацията на Европейската прокуратура.

"В рамките на няколко дни получихме няколко удара върху репутацията ни. Едното беше смешен и битов скандал, но с дълбоки корени - това, че на световна звезда ѝ се иска подкуп от неговите служители. Изявлението на г-жа Кьовеши не е учудващо. Знаем за влиянието на Пепи Еврото", коментира депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" доц. Васил Пандов в предаването "Денят On Air".

Според него в България приемаме модели, които са работещи в други държави.

"В други държави има такива фигури, които могат да разследват главния прокурор. Каквото и да е законодателството, когато тези, които управляват, работят чрез система на взаимни зависимости, законът не може да надделее. Трябва да пазим закона и от хората, които го прилагат", смята доц. Пандов пред Bulgaria On Air.

