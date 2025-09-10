Панелистите на Гала се разбунтуваха срещу нов колега

кадър Нова телевизия

От началото на новия сезон на „На кафе” водещата Гала се опитва да наложи нов панелист. Той е изкуствен интелект, който отговоря на нейните въпроси с приятен и плътен мъжки глас. Предаването явно се опитва да навакса с по-младите зрители, които всекидневно ползват по подобен начин ChatGPT и други виртуални съветници.

Старите панелисти, които се запазиха в същия състав като миналия сезон, обаче никак не харесват новия си „колега”. Дарко Ангелов толкова се дразни от изкуствения интелект, че вече му измисли подигравателен прякор - Чатю.

След като няколко пъти го повтори в ефир, Гала му се скара и го предупреди, че трябва да показва повече уважение към новите идеи в предаването

