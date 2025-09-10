Панелистите на Гала се разбунтуваха срещу нов колега
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
От началото на новия сезон на „На кафе” водещата Гала се опитва да наложи нов панелист. Той е изкуствен интелект, който отговоря на нейните въпроси с приятен и плътен мъжки глас. Предаването явно се опитва да навакса с по-младите зрители, които всекидневно ползват по подобен начин ChatGPT и други виртуални съветници.
Старите панелисти, които се запазиха в същия състав като миналия сезон, обаче никак не харесват новия си „колега”. Дарко Ангелов толкова се дразни от изкуствения интелект, че вече му измисли подигравателен прякор - Чатю.
След като няколко пъти го повтори в ефир, Гала му се скара и го предупреди, че трябва да показва повече уважение към новите идеи в предаването
