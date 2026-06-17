Панев: Не е наложително да се теглят 3,8 млрд. евро дълг

Кадър БНТ, архив

Цените растат, държавата харчи все повече. Взима нов дълг от милиарди, а управляващите рисуват все по-стряскаща картина за бюджета.

Но наистина ли положението е толкова драматично? Депутатът от "Демократична България" Владислав Панев твърди обратното. Според него дефицитът е проблем, но не катастрофа. "Може би за първи път в историята управляващите казват, че положението е зле, а опозицията казва, че не е толкова зле. Аз се придържам към втория вариант," заяви Панев в предаването "Денят ON AIR".

Той отрече дефицитът за тази година да е 7,4%. Според него дефицитът би могъл да бъде толкова, ако всички разходи, които министерства, агенции и т.н. желаят да бъдат направени, финансовият министър им ги одобри.

"Много по-близо ми се струва до реалността прогнозата на Европейската комисия (ЕК) за 4,1% дефицит", заяви депутатът от "Демократична България". По думите му все още във фискалния резерв има значителни суми от порядъка на 4-5 млрд. евро и по тази причина не е наложително да се теглят 3,8 млрд. евро дълг до края на август, пише novini.bg.

"Нашето настояване е дългът, който теглим, да бъде много по-малък, което означава и по-нисък бюджетен дефицит", подчерта Панев пред Bulgaria ON AIR. Депутатът от "Демократична България" обясни, че не можем да очакваме от 3,5% или от 5,5% за една година дефицитът да падне на 0%.

"Това не е много реалистично, но трябва да се има предвид, че този таван от 3%, който фриволно използваме последните 5 години, реално е предвиден за времена, когато има икономическа криза. Нормалният бюджетен дефицит би трябвало да бъде около 0", поясни Панев.

"Много е важно да се покаже посоката на реформите. Не просто да посочим кои разходи ще свием през 2026 г. или 2027 г., а да видим постепенно намаляване на разходите като процент от БВП", добави той. По думите му правителството и негови представители обещават едно, а следобед премиерът Румен Радев се отмята от думите на своите хора.

"Преди да сме видели, че конкретните числа биват приемани на второ четене, не можем да кажем "браво, много хубави реформи предлага правителството", заяви Панев.

На въпрос ще излезе ли България от сивия списък за пране на пари, депутатът отговори, че се надява още през тази седмица да излезе, защото това са разходи за всички хора и за бизнеса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!