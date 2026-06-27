Панев: Правителството избира рейтинга пред държавата

Кадър бТВ

Между държавата и рейтинга правителството избира рейтинга. Това заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев в ефира на БТВ.

Той отбеляза, че извършването на непопулярни реформи невинаги се отразява добре на рейтинга. Според него с Бюджет 2026 управляващите се опитват "да си купят" избиратели, като вдигат заплатите в администрацията.

Панев критикува остро разходната част на бюджета. По думите му тя достига 45% от БВП, което е абсолютен рекорд. Според него за подобно нещо е паднало правителството на Росен Желязков, пише novini.bg.

Депутатът посочи, че рекордно високи са и капиталовите разходи. Народният представител е категоричен, че тези пари няма как да се усвоят до края на годината. Той подчерта, че капиталовите разходи са много добра стъпка за ръст на икономиката, когато става обаче въпрос за строителство на магистрали, на жп линии, модернизация. Панев поясни, че в бюджета тези разходи не са за такива проекти.

Като позитив той открои това, че заложените приходи са по-реални, отколкото заложените при Теменужка Петкова. Според него плюс е и това, че не са заложени еднократни приходи, от които предишни правителства често са се възползвали, като събирането на 100% дивидент от държавните компании.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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