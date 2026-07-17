Панев: Премиерът и външният министър си играят на доброто и лошото ченге

Кадър Нова Нюз

Днес премиерът Румен Радев обяви, че има възможност Русия да нанесе тактически ядрен удар, за да се справи със затрудненията си във войната с Украйна. Ние искаме да разберем откъде той има такава бомбастична информация. Не може един премиер на страна членка на НС и НАТО да хвърля такива думи в пространството. Това е причината да поискаме свикване на КСНС, но ако тази информация е вярна, не само нашият КСНС трябва да се свика, но и цяла Европа да се събере. Струва ми се, че премиерът Радев и външният министър Петрова играят на играта за доброто и лошото ченге. В България са доброто ченге и подкрепят Русия, но на Запад е друго. В цялостен план тази стратегия няма как да завърши добре

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

"От понеделник ще се занимаваме само с бюджета и най-вероятно ни чака денонощна работа. Ние ще внесем нашите предложения за намаляване на дефицита. Най-лесно той може да се свали като се орежат капиталовите разходи. Те няма как да бъдат изхарчени чисто физически. Според нас може да се орежат между 1 и 2 млрд. евро. Ние подхождаме отговорно към ситуацията и целта ни не е само да стъкмим едни числа и дефицитът да е под 3%. За мен управляващите така са надули дефицита и разходите, за да могат да обвиняват предишните управляващите. Те със сигурност също имат вина, но тя не трябва да се преекспонира толкова много, защото това удря върху имиджа на България и отблъсква чуждестранните инвеститори", коментира той темата за бюджета за 2026 година, пише novini.bg.

"Доказано е, че гласуването с машини е по-честно от това с хартиените бюлетини. С него не могат да се правят манипулации и да има недействителни бюлетини. Не сме съгласни с предложението на управляващите за отпадане на район "Чужбина". Не виждам никаква възможност да имаме обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори. Никога не е коментирана такава кандидатура, защото тя няма да е печеливша. Ако Андрей Гюров се кандидатира, би бил подходящ кандидат-президент и за мен би стигнал до балотаж, където нищо не се знае", завърши Владислав Панев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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