Панев: Управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои

Стопкадър бТВ

„В момента около 10 държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. България е 11-ата, няма от какво дас е страхуваме. Ситуацията с бюджета е трудна, но не катастрофална или апокалиптична“, каза в „Лице в лице“ Владислав Панев, депутат от "Демократична България".

По думите му на някои от другите 10 държави дефицитът им е много по-голям от този на България.

„Причината, поради която ЕК сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни вероятно дефицитът за 2026 г. ще бъде над 4%. Всичко е в ръцете на сегашното правителство, което трябва да представи и приеме бюджет с дефицит до 3% - или с разходите за отбрана малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и да отпадне процедурата по мониторинг“, обясни Панев.

Що се отнася до дефицита от 7,4%, който днес Гълъб Донев обяви, той припомни, че двама от заместниците на финансовия министър бяха служебни министри в някои от кабинетите на тогавашния президент Румен Радев.

„Те и тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6, 7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален дефицит от около 3%“, каза депутатът от „Демократична България“.

„Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват по-нисък дефицит и да кажат, че са свършили много неща от храброст“, смята Владислав Панев.

Според него има и много по-лош сценарий да вкарат в Народното събрание дефицит от 5-6%.

„Такъв дефицит е нещо много лошо, защото освен че задлъжнява бъдещите поколения със заеми, означава и ръст на инфлацията“, поясни депутатът от „Демократична България“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!