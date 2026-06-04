Панев: Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България, но оста Будапеща - Белград - София се разпада

Кадър Нова Тв, архив

Бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е задържан в Белград.

"Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България малко преди да се появи заповедта за ареста им. Бягат в Сърбия - все държави, с които нямаме споразумение за екстрадиция. Оста Будапеща - Белград - София се разпада. Орбан падна, Борисов също и неговите контакти се разпадат един по един. Ще видим какво ще стане с Вучич", заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев в "Денят ON AIR".

"Мавродиев беше в центъра със случая за 150 млн. лева, които е отпуснал на Румен Гайтански - Вълка. Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка. Сега става ясно от показанията на Гайтански, че част от тези 150 млн. лв. са били за Ахмед Доган. Показанията са давани по времето на Главчев. Гайтански получава парите чисти наготово. Преди 10 години стойността на парите беше по-различна", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му по време на бюджетната процедура се събира информация от всички ведомства и дават силно завишени сметки.

"Бащата на Евгени Симеонов е бил депутат от ДПС от 2017 г. до 2021 г. и е приятел на Румен Радев. Не ми вдъхва доверие, че този човек има нужната компетенция да управлява такова предприятие", обясни депутатът от ДБ, цитиран и от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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