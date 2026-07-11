Паника пред камера за скорост обърна автомобил по таван край Шейново

Снимка: Булфото

Млад водач пострада при доста нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново малко след 12 часа днес, предаде БГНЕС.

Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се уплашил и набил рязко спирачки. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван.

Оказва се, че автомобилът дори не се е движил бързо, а камерата не е засякла превишение на скоростта, тъй като в района ограничението е 60 км/ч.

Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе.

Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени полеви тестове за алкохол и наркотични вещества.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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