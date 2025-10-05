Паника в Китай: 347 000 души бягат от яростта на тайфуна "Матмо"

Снимка Пиксабей

Китай евакуира почти 350 000 души от южните крайбрежни райони, след като тайфунът "Матмо" достигна сушата в неделя, носейки силни ветрове и поройни дъждове в провинциите Гуандун и Хайнан.

Националният метеорологичен център (NMC) съобщи, че бурята се е засилила, преди да удари крайбрежието между Учуан (в Гуандун) и Венчан (в Хайнан).

Тайфунът се движеше на северозапад със скорост около 25 км/ч, като максималната устойчива скорост на вятъра достигна 151 км/ч. Това накара метеорологичната служба да издаде червен код за опасно време - най-високото ниво в четиристепенната система на Китай.

Мащабна евакуация и мобилизация на спасителни екипи

В провинциите Гуандун и Хайнан властите съобщиха, че общо 347 000 души са били преместени от високорискови и крайбрежни зони.

Повече от 10 000 спасители и служители на спешните служби бяха разположени в Гуандун, информира South China Morning Post, цитирани от България он ер.

Заместник-партийният секретар на провинцията Мен Фанли призова местните служители "бързо да преминат в боен режим" и да осигурят "липса на жертви и минимални щети" по време на празниците за Националния ден и Средата на есента, когато милиони пътуват в региона.

Прекъсвания на обществения живот и транспорта

Пристанищният град Джандзян наложи пълно спиране на занятия, бизнес, транспорт и обществени услуги още в събота вечер. Всички магистрали бяха затворени от неделя сутринта.

Още по темата

Загинали и 400 хил. евакуирани на Филипините заради опустошителната буря

Подобни мерки бяха въведени и в части на Хайнан, включително Хайкоу и крайбрежния град Венчан, където училища, работни места, фериботни линии и туристически обекти временно прекратиха дейност.

Всички влакове на остров Хайнан бяха спрени в неделя, като се очаква високоскоростните линии да бъдат възстановени в понеделник.

Полетите от и до международното летище Мейлан в Хайкоу бяха отменени от събота вечерта, а постепенно възобновяване се предвиждаше по-късно в неделя.

Влияние върху Хонконг

Над 100 полета в Хонконг се очакваше да бъдат засегнати в неделя, като бяха прогнозирани до 27 анулирания, съобщиха от летищната администрация.

Хонконгската обсерватория обяви, че бурята отслабва и постепенно ще се отдалечи през деня. На обяд центърът на тайфуна се намираше на около 390 км от Хонконг.

Метеорологичната служба заяви, че ще понижи сигнал №3 за силен вятър до сигнал №1 в готовност, след като силните ветрове вече не представляват обща заплаха.

Риск от наводнения и свлачища

Макар че се очаква тайфунът да отслабне, властите предупредиха, че нестабилното време може да продължи, особено в крайбрежните и планинските райони.

Бурята се очаква да отслабне допълнително, докато се придвижва навътре към провинция Юнан и Северен Виетнам.

Властите предупредиха за проливни дъждове до 249 мм в някои райони, което увеличава риска от наводнения и свлачища.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!