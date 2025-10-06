Пантев пое Симба СК преди груповата фаза на Шампионската лига на Африка по футбол

Снимка: Фейсбук

Футболният вицешампион на Танзания - Симба СК, назначи българския специалист Димитър Пантев за нов старши треньор на отбора, съобщава thebizlens.co.tz.

49-годишният Пантев, който през миналия сезон изведе Габорон Юнайтед до титлата в шампионата на Ботсвана, замени на поста Фадлу Дейвидс, който премина в мароканския Раджа Казабланка.

Първата сериозна задача пред българина е да подготви 22-кратния първенец на Танзания за решителните срещи за влизане в груповата фаза на Шампионската лига на Африка, посочва БТА. Тимът от Дар ес Салаам ще се изправи във финалния кръг от квалификациите на престижната континентална надпревара срещу Нсингизини Хотспърс (Есватини) на 18 октомври като гост и на 25 октомври като домакин.

"Нямаме много време, мачовете са съвсем скоро, така че всяка тренировка е като финал. Целта ни е да влезем в груповата фаза. Симба има високи цели и аз съм тук, за да ги превърна в реалност", коментира Пантев.

Българинът, който започва треньорската си кариера през 2006 г., е бивш наставник на Спартак Варна, Шабла и Светкавица Търговище. Той е работил на клубно ниво още в Саудитска Арабия, Палестина, Камерун и Сиера Леоне. Бил е и селекционер на националния отбор на България по футзал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!