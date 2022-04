кадър: Catholic News Service, Туитър

Папата седна пред базиликата върху голям бял стол и стоеше прав при четенето на Евангелието.

Папа Франциск осъди жестокостта на войната в Украйна по време на месата си за великденското бдение, на която присъства, но но не я ръководи лично заради остри болки в крака, които го принудиха да ограничи изявите си, предаде Ройтерс и БТА.

#Pope: "Let us celebrate Easter with Christ! He is alive! Today, he walks in our midst, changes us & sets us free. Thanks to him, evil has been robbed of its power; failure can no longer hold us back from starting anew; & death has become a passage to the stirrings of new life." pic.twitter.com/wFnPf4LNt5