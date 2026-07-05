Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

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Папа Лъв ХІV започна днес лятната си ваканция. Светият отец ще прекара остатъка от юли в замъка "Гандолфо" - историческата лятна резиденция на Ватикана, южно от Рим, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ватиканът съобщи, че папата ще остане там до 27 юли и няма да има аудиенции, като потвърди неофициална информация, че той ще се премести в aпостолическия дворец на езерото Албано, а не в по-малката вила, където прекара почивката си миналата година.

Предшественикът на Лъв ХІV - папа Франциск - не почиваше в замъка "Гандолфо" по време на 12-годишния си понтификат. Папа Лъв обаче прекарва сега дълги периоди от време в замъка. Светият отец прекара няколко седмици там миналото лято.

Редактор "Екип на Петел",

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