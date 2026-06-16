Папа Лъв XIV "благодари на Господ" за споразумението между САЩ и Иран

Папа Лъв XIV приветства днес временното споразумение между САЩ и Иран за край на регионалната война в Близкия изток, като заяви, че "благодари на Господ" за това, че двете страни ще подпишат официално сделката в петък, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Папата американец, който си навлече гнева на президента на родната си страна Доналд Тръмп след своите критики по адрес на войната срещу Иран, изрази надежда споразумението да сложи край на войната завинаги.

"Все още има няколко въпроса за решаване, но винаги е по-добре това да стане чрез диалог, чрез преговори, а не чрез връщане към война", каза главата на Римокатолическата църква пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, Италия.

"Надявам се, че това наистина е решение на войната, че войната наистина свърши и че може да продължим напред", добави той, говорейки пред журналисти.

Редактор "Екип на Петел",

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