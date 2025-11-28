Папа Лъв XIV от Никея: Да отхвърлим използването на религията като оправдание за война

снимка: МС

Папа Лъв XIV отиде в древния град Никея. Тази година се навършват 1700 години от никейския събор. Там е формиран символът на вярата - кредото, което над два и половина милиарда християни ползват и до днес като описание на своята вяра.

На брега на езерото Изник бяха открити и основите на древна базилика, която носи името на Св. Неофит от Никея. Там папата държа реч за религиозната толерантност заедно с вселенския патриарх Вартоломей, предаде Нова тв.

"Трябва решително да отхвърлим използването на религията като оправдание за война, насилие или каквато и да е форма на фундамент. Вместо това, да следваме пътя на братското общуване, диалогът и сътрудничеството”, призова той.

