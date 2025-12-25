Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия за Рождество Христово

Кадър Нова телевизия

Папа Лъв XIV отслужи за първи път традиционната литургия на Бъдни вечер в изпълнената с вярващи базилика „Свeти Петър“ във Ватикана.

Преди началото на службата 70-годишният папа излезе изненадващо под поройния дъжд на площада, за да поздрави насъбралите се вярващи. Грижата за бедните беше основна тема в посланията, които Светият отец отправи на Бъдни вечер.

"Да откажеш едното означава да откажеш и другиго. Но там, където има място за човека, има място и за Бога. Дори един обор може да стане по-свещен от храм! Докато изкривената икономика ни кара да третираме човешките същества като обикновена стока, Бог става като нас, разкривайки безкрайното достойнство на всеки човек", подчерта в словото си главата на Римокатолическата църква.

