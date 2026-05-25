Папа Лъв XIV призова за "разоръжаване" на изкуствения интелект в първата си енциклика

стопкадър: Ютуб

Папа Лъв Четиринадесети призова в публикуваната си днес първа енциклика за "разоръжаване" на изкуствения интелект (ИИ), за да "му се попречи да доминира над човека", и добави, че тази технология "задълбочава пропастта между приобщените и изолираните" членове на обществото, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В енцикликата си "Магнифика хуманитас" (в превод от латински език - "Величието на човечността"), текст от 130 страници с дълбоко социален характер, папата американец посочва, че ИИ "не може да се смята за морално неутрален" и набляга на ролята на образованието за овладяване на рисковете, както и на необходимостта от общ етичен кодекс.

Папа Лъв Четиринадесети също така остро критикува "новите форми на робство", които стоят зад използването на ИИ, и призовава за "по-устойчиви технологични решения, за да се намали въздействието върху околната среда".

"В някои региони на света тийнейджъри и деца работят в опасни условия при обработката на материалите, от които се извличат редките земни елементи. Телата им са покрити с белези, те са осакатени и изтощени. Освен това престъпни мрежи използват онлайн платформи, системи за съобщения, анонимни плащания и техники за профилиране, за да набират, контролират и преместват жертви на трафик, често непълнолетни, превръщайки мъжете и жените в "данни", които да се проследяват, и "пратки", които да се преместват", каза папата.

