Папа Лъв XIV призова за смелост и мир в Газа

Снимка: Vatican news

Папа Лъв XIV призова за „смелост” от страна на тези, които изготвят мирния план за Газа, докато световните лидери се готвят да присъстват на срещата на върха за прекратяване на конфликта.

„Споразумението за започване на мирния процес даде искра надежда в Светата земя“, заяви американският папа в края на неделната молитва „Ангелус“.

„Насърчавам заинтересованите страни да продължат смело по пътя към справедлив и траен мир, който зачита легитимните стремежи на израелския и палестинския народ“, каза той, цитиран от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият египетски колега Абдел Фатах ал-Сиси ще председателстват в понеделник, 13 октомври, среща на върха в Шарм ел-Шейх, чиято цел е да сложи край на войната в Ивицата Газа.

Международните лидери ще обсъдят прилагането на първата фаза от примирието, две години след като атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. предизвика контраофанзива от страна на Израел, при която загинаха над 67 000 палестинци.

„Две години конфликт оставиха смърт и разруха навсякъде, особено в сърцата на онези, които брутално загубиха децата си, родителите си, приятелите си, всичко“, каза папа Лъв.

Той помоли Бог да помогне „да се постигне това, което сега изглежда човешки невъзможно: да се открие отново, че другият не е враг, а брат, към когото да се обърнем, да простим и да предложим надежда за помирение“.

Папата изрази и „тъгата“ си след новината за „нови, жестоки атаки, които са засегнали няколко града и гражданска инфраструктура в Украйна, причинявайки смъртта на невинни хора, включително деца“.

„Сърцето ми е с страдащото население, което от години живее в мъка и лишения“, каза той, призовавайки отново за „край на насилието“.

Киев твърди, че дипломатическите усилия за прекратяване на руската инвазия в Украйна са забавени през последните месеци, отчасти защото световното внимание се е преместило към войната в Газа.

Украинският президент Володимир Зеленски призова Тръмп да посредничи за мир в Украйна, както в „Близкия изток“, като подчерта, че ако американският президент може да спре една война, „другите също могат да бъдат спрени“, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!