Папа Лъв XIV с критика към Тръмп заради войната с Иран

Кадри: Ютюб

Папа Лъв XIV подчерта, че човек не може да бъде смятан за истински християнин, ако "подкрепя война". "Не можем да вярваме в Иисус и да насърчаваме война. Не можем да вярваме в Иисус и да убиваме невинни хора", заяви той.

Изказването му бе направено по време на проповед в базиликата "Саграда Фамилия" в Барселона пред хиляди вярващи, сред които испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия, пише Bulgaria On Air .

В същата проповед папата засегна и темата за миграцията. Той подчерта, че християните не трябва да изоставят хората, които бягат от бедност и мизерия. По думите му грижата за уязвимите е ключова част от християнското учение.

Лъв XIV определи понятието "справедлива война", използвано от Вашингтон в контекста на конфликта с Иран, като "остаряло". Според него съвременните конфликти не могат да бъдат оправдавани чрез подобни морални рамки.

Администрацията на Доналд Тръмп твърди, че действията срещу Иран са необходими, за да се предотврати разработването на ядрени оръжия.

Заместник-президентът Джей Ди Ванс призова папата да бъде по-внимателен в богословските си тълкувания.

Самият Тръмп по-рано нарече папата "слаб" и заяви, че той не разбира външната политика, след като папата определи заплахите към Иран като "неприемливи". В отговор Лъв XIV заяви, че има "морален дълг да говори".

Фелипе VI присъства на проповедта в Барселона, която се превърна в символично събитие на фона на засиленото напрежение между Ватикана и американската администрация.

В последващи изяви Доналд Тръмп отново критикува папата, твърдейки, че неговите позиции застрашават вярващите, информира БГНЕС.

В заключение папата подчерта, че основната мисия на Църквата е да проповядва мир.

"Ако някой желае да ме критикува, че проповядвам Евангелието, нека го прави. Това е истинският ми дълг", заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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