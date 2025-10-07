Папа Лъв XIV взе важно решение

Снимка: Vatican news

Папа Лъв XIV издаде днес указ, с който въвежда нови правила за финансовите инвестиции на Римската курия, отменяйки регламент, въведен от неговия предшественик, папа Франциск, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Банката на Ватикана (IOR) ще загуби изключителното си право да управлява финансовите инвестиции на Ватикана. Новият указ постановява, че Светият престол като общо правило може да продължи да използва банката за управлението на активи.

Въпреки това компетентните органи вече могат да използват и финансови посредници от други страни, ако сметнат, че това е по-ефективно или изгодно. Финансови посредници могат да бъдат например банки или хедж фондове.

Тази стъпка се счита за значителен напредък в продължаващата реорганизация на финансите на Ватикана.

През лятото на 2022 г. папа Франциск постанови, че Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активи и е попечител на всички финансови активи на Светия престол и свързаните с него институции. Банката управлява активите на около 12 000 клиенти. Те включват католически институции, служители на Ватикана и посланици пред Светия престол.

Финансовата институция многократно е ставала обект на обвинения в корупция и пране на пари, а правилното управление на нейните финанси и инвестиции остава спорна тема във Ватикана, отбелязва ДПА.

