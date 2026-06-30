Папа Лъв XIV за първи път назначи жена на висок пост във Ватикана

Пиксабей

Папа Лъв XIV назначи жена на висок пост в йерархията на Светия престол за първи път от началото на понтификата си, предаде Асошиейтед прес.

Той повиши сестра Алесандра Смерили в ръководител на ватиканската служба, отговаряща за мигрантите, околната среда и развитието, пише БТА.

Смерили, която е икономист по професия, понастоящем е заместник-ръководител на Дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Като префект тя ще замени оттеглящия се канадски кардинал Майкъл Черни, който навършва другия месец 80 години.

С назначаването на Смерили папата изглежда следва примера на своя предшественик, папа Франциск, който целенасочено назначаваше жени на висши ръководни постове в институциите на Светия престол в отговор на призивите те да получат по-голяма роля при вземането на решения в Католическата църква.

В същото време обаче Лъв следва линията на Франциск и по друг начин – назначавайки едновременно с това кардинал Фабио Баджо за пропрефект на същата служба, на която в момента е заместник-секретар.

Двойното назначение отразява факта, че в някои случаи ръководителят на ватиканско ведомство трябва да бъде ръкоположен свещеник и кардинал.

На Баджо бе възложено и ръководството на ватиканския образователен екологичен център „Борго Лаудато си“ в малкия град Кастел Гандолфо, близо до Рим.

Католическата църква допуска до ръкополага за свещеници само мъже, а жените отдавна изразяват своето недоволство, че са поставени в положение на второстепенни членове на Църквата, въпреки че върху тях пада по-голямата част от работата по управлението на училища и болници, както и по предаването на вярата на младите поколения.

Редактор "Екип на Петел",

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