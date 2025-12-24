Папата: Очевидно Русия е отказала искането за прекратяване на огъня

Снимка: Vatican news

Папа Лъв Четиринадесети заяви днес, че изпитва „огромна тъга“, че Русия не се е съгласила на коледно прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс.

"Сред нещата, които ми причиняват огромна тъга, е фактът, че очевидно Русия е отказала искането за прекратяване на огъня“, каза предстоятелят на Римокатолическата църква пред журналисти пред папската резиденция в Кастел Гандолфо.

"Ще отправя още един призив към хората с добра воля да уважат поне коледния ден като ден на мира“, каза още Лъв, който е първият папа от САЩ, допълва Бта.

"Може би те ще ни послушат и ще има поне 24 часа, един ден мир по света“, добави Светият отец.

