Папата: Църквата осъжда антисемитизма

29.10.2025 / 21:11 1

Снимка: Vatican news  

Папа Лъв XIV потвърди ангажимента на Католическата църква за борба с антисемитизма, позовавайки се на 60-годишнината от приемането на декларацията от Втория ватикански събор за междурелигиозния диалог “Ностра етате“ (Nostra aetate) по време на седмичната си обща аудиенция на площада “Свети Петър“, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Главата на римокатолическата църква заяви, че тази декларация “осъжда омразата, преследванията и всички прояви на антисемитизъм, насочени срещу евреите по всяко време и от когото и да било“.

“Оттогава всички мои предшественици категорично осъждаха антисемитизма. И така, аз също потвърждавам, че Църквата не толерира антисемитизма и се бори с него заради самото Евангелие. Днес можем да погледнем с благодарност на всичко, което е постигнато в еврейско-католическия диалог“, завърши папата, предаде БТА.

 

kjk (преди 1 секунда)
Рейтинг: 150283 | Одобрение: 16703
За вихрещата се педофилия в църквата нищо не споменава!!!;)НамусенГняв
MrBean (преди 49 минути)
Рейтинг: 195146 | Одобрение: -1834
Няма по големи антисемити от самите семити! 

