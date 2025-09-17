Папата даде първото си интервю

Кадър Youtube

Папа Лъв XIV даде първото си интервю, след като бе избран за глава на Католическата църква през май. То беше публикувано в католически сайт и е проведено от журналистка, която подготвя книга за него.

Още с встъпването си папата подчерта, че ще се съсредоточи върху няколко основни теми – сред които социалната справедливост и борбата с бедността. Той напомни, че в миналото е бил мисионер в Перу, където отблизо е видял проблемите на хората в неравностойно положение, предаде Нова тв.

В интервюто папата обръща внимание на „ужасното и абсурдно“ социално разделение в съвременното общество. Той посочва, че преди около 60 години разликата в доходите между изпълнителните директори и техните служители е била между 4 и 6 пъти. Днес обаче тази пропаст е нараснала до 600 пъти.

Като пример за това неравенство папата споменава милиардера Илон Мъск, за когото се прогнозира, че скоро може да стане първият трилионер в света. „Ако това е най-важното и ако в това се крие смисълът на живота, тогава човечеството е в изключително голяма беда“, предупреждава Лъв XIV.

Въпреки че признава, че много богати хора подкрепят значими каузи чрез дарения, папата смята, че мащабът на социалното неравенство е „ненормален и неестествен“. По думите му, ако то продължи да расте, ще доведе до протести и бунтове по целия свят.

Светият отец изрази надежда за бърз край на войната в Украйна. Той отправя критики и към Организацията на обединените нации, заявявайки, че тя е загубила способността си да изпълнява първоначалната си мисия – да обединява хората.

