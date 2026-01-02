Папата изрази "съчувствие и загриженост" към близките на жертвите на пожара в Швейцария

Снимка: Vatican news

Папа Лъв Четиринадесети се е помолил за жертвите на смъртоносния пожар, разразил се новогодишната нощ в бар в Швейцария. Главата на Римокатолическата църква изрази съчувствие и загриженост към семействата на жертвите, предаде Франс прес, като цитира държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин.

"Папата иска да изрази съчувствие и загриженост към близките на жертвите. Той моли Господ да приеме загиналите в своето царство на мир и светлина и да даде куража на онези, които страдат телом и духом", се казва в послание, изпратено от кардинал Парилин до епископа на Сион Жан-Мари Лови.

Град Сион се намира в швейцарския кантон Вале, в който е Кран Монтана, предаде БТА.

