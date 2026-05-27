Папата помогна на припаднал мъж по време на аудиенция

Мъж припадна на обща аудиенция на площад “Свети Петър“ във Ватикана, а Папа Лъв Четиринадесети му оказа помощ, предаде ДПА, позовавайки се на местни италиански медии.

На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Светият отец се втурва към мъжа, за да провери състоянието му. След това припадналият е отведен с инвалидна количка.

Папата провежда обща аудиенция на площад “Свети Петър“ всяка сряда сутрин.

Температурите днес по обед в Рим достигнаха 30 градуса.

Според агенция „АДН Кронос“ мъжът е паднал на земята, вероятно заради прилошаване вследствие на горещото време.

Той е чакал на опашка в очакване да се ръкува с папата.

Веднага след като главата на мъжа е била покрита и той е бил отведен, папа Лъв Четиринадесети е продължил с аудиенцията си по план.

