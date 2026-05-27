Папата помогна на припаднал мъж по време на аудиенция
Кадър: Ютюб
Мъж припадна на обща аудиенция на площад “Свети Петър“ във Ватикана, а Папа Лъв Четиринадесети му оказа помощ, предаде ДПА, позовавайки се на местни италиански медии.
На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Светият отец се втурва към мъжа, за да провери състоянието му. След това припадналият е отведен с инвалидна количка.
Папата провежда обща аудиенция на площад “Свети Петър“ всяка сряда сутрин.
Температурите днес по обед в Рим достигнаха 30 градуса.
Според агенция „АДН Кронос“ мъжът е паднал на земята, вероятно заради прилошаване вследствие на горещото време.
Той е чакал на опашка в очакване да се ръкува с папата.
Веднага след като главата на мъжа е била покрита и той е бил отведен, папа Лъв Четиринадесети е продължил с аудиенцията си по план.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!