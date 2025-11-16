Папата с призив към световните лидери

Кадър Ютуб

Папата привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Папа Лъв XIV осъди днес бедността, призовавайки световните лидери и католиците да подадат ръка на маргинализираните хора по повод Юбилея на бедните, съобщава БТА.

Американецът направи социалната справедливост централна тема на своя понтификат, който навлезе в шестия си месец от избирането му начело на Римокатолическата църква през май след смъртта на неговия предшественик Франциск.

По време на литургия в базиликата "Свети Петър" Лъв XIV заяви, че Църквата "все още е белязана от стари и нови форми на бедност", но че се надява тя да бъде "майка на бедните, място за приют и справедливост".

Тази неделя e Юбилеят на бедните - едно от многото събития от този тип, организирани по време на Свещената година, което привлича поклонници от цял свят. То съвпадна със Световния ден на бедните - ежегодно честване, въведено от папа Франциск през 2017 г.

След литургията папата обядва във Ватикана с група бездомни, бежанци и хора с увреждания, като други подобни събития, предназначени да помогнат на бедните, се състояха в цял Рим.

"Призовавам държавните глави и лидерите на държавите да чуят гласа на най-бедните", заяви Светият отец в речта си.

"Не може да има мир без справедливост, а бедните ни напомнят за това по много начини, както чрез миграцията си, така и чрез гласа си, често заглушен от мита за благоденствие и напредък, който не си два сметка за всеки отделен човек и дори забравя за много хора, като ги оставя на произвола на съдбата", добави папата.

Освен материалната бедност, папата спомена и "многобройни морални и духовни ситуации", които водят до самота. Той призова вярващите да бъдат "внимателни към ближния [...] като станат свидетели на Божията милост".

