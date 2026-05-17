Папи Ханс за Дара: Който иска успех, първо да се пребори със себе си и със сънародниците си

Двамата с Папи Ханс бяха една от най-обсъжданите звездни двойки в България преди години Бившият любим на Дара - Папи Ханс, проговори след историческия успех на България на тазгодишния песенен конкурс "Евровизия" във Виена, пише Дама.бг. След като родната изпълнителка донесе историческа победа за страната ни на европейския форум, социалните мрежи буквално прегряха от реакции. Сред най-коментираните се оказа и публикацията на Папи Ханс - мъжът, с когото Дара имаше дълга и широко обсъждана връзка в миналото. "Първо да се бори със себе си, после със сънародниците си“ Малко след победата Папи Ханс написа: "Всеки, който иска да постигне голям успех, трябва първо да се бори със себе си, после със сънародниците си, и накрая, ако има енергия, да пребори и всички останали". Думите му веднага предизвикаха бурни реакции и бяха разчетени от мнозина като директен намек към огромната вълна от критики и хейт, които DARA понесе още преди конкурса. Любов в миналото, уважение в настоящето Папи Ханс и DARA бяха една от най-обсъжданите звездни двойки в България преди години.

Макар връзката им отдавна да е приключила, двамата запазиха добри отношения и неведнъж са говорили с уважение един за друг. Самата DARA е споделяла в интервюта, че между тях е останало творческо разбирателство и взаимна подкрепа.

