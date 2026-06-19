Папукчиев: Екологичната катастрофа не пита кой е прав в геополитическия спор

Кадър Нова нюз

"Черно море си е наше море. Дали ще бъде замърсено от украински кораб, който е повреден, от украински дрон, или е ударен от руски дрон - има ли значение, разливът ще бъде катастрофален. Това не се отнася само за Черно море. Същият модел започва да се проявява и в други стратегически морски райони - Средиземно море е същата работа. Защо трябва да си затваряме очите?". Това попита пред БНР капитан далечно плаване Христо Папукчиев.

"Парадоксът се получава от прилагането на двоен стандарт към проблема. Има конвенция за опазване на морето от замърсявания. Много стриктно се прилага по отношение на корабите. А всъщност когато стават глобални замърсявания, сякаш никой не се интересува. Как е възможно в момент, в който светът инвестира трилиони в климатични политики, въглеродни регулации, екологични и социални управленчески стандарти, зелени преходи, международни конвенции за опазване на океаните, почти никой да не говори за риска от мащабна екологична катастрофа в Черно море", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

"Тези, които вдигаха най-голям шум - политически, социален, граждански протести, зелените движения - в момента, когато става дума на замърсяване, те се пазят да не бъдат включени в оценка от източника на замърсяване", изказа мнението си капитан Папукчиев.

Международните конвенции са активни на хартия, но пасивни в реалността, подчерта той. Според него има десетки механизми за защита на морската страна. По думите му обаче тези механизми са изградени основно върху класически сценарий, но не са подготвени за новата реалност, където търговските кораби се превръщат в потенциални военни цели. Папукчиев изтъкна, че ситуация на военни конфликти не е предвидена в нормативните документи. Според него трябва да се преразгледа рамката на тези международни конвенции и директиви.

За него е много вредно, ако се свързват корабите на сенчестия флот единствено и само с Русия и Иран:

"Не е така, много са играчите, които искат да направят лесни пари. В този бизнес участват и локализирани в Европа корабни компании".

По думите му на фона на съвременната зелена политика глобалният петролен трафик продължава да функционира през непрозрачни мрежи. Така се създава усещането за двойни стандарти, обясни Папукчиев и попита: "Защо зелените движения мълчат?".

Песимист съм, защото се жонглира на най-високо място, подчерта той.

Ако действително се сключи споразумение САЩ - Иран, ситуацията ще се нормализира, но това няма да стане във вида, както казва американският президент Доналд Тръмп, изказа мнението си капитанът. Според него ще минат поне 2 месеца, докато нещата се нормализират. Мирът е много крехък, категоричен бе той.

"Опазването на планетата никога не е било самоцел. Днес е необходима нова международна инициатива за сигурност и екологична защита на стратегическите морски маршрути, независим мониторинг на рисковите танкери, прозрачност на сенчестия флот, международен екологичен контрол върху военните рискове и новите механизми за реакция при атака срещу търговски кораби. Екологичната катастрофа няма да пита кой е бил прав в този геополитически спор. Моретата и океаните са обща отговорност. Ако днес обществото, политиците и екологичните движения не намерят смелост да говорят открито за този риск, утре може да се окажем в ситуация, в която вече няма да обсъждаме предупреждения, а последствия", предупреди капитан Папукчиев.

Редактор "Екип на Петел",

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