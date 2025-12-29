Парад на планетите, слънчево затъмнение, синя луна и повече северни сияния през 2026 г.

Снимка: Пиксабей

Луната и Слънцето ще бъдат в центъра на вниманието през 2026 г., пише Асошиейтед прес, цитирана от bTV.

На 3 януари ще се наблюдава суперлуна - тогава Луната минава най-близо до Земята при пълнолуние. През май ще има т.нар. синя луна - явление, при което втората пълна Луна за месец се приближава доста до Земята.

В южната част на света през февруари ще има слънчево затъмнение, а през август пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано и в Северното полукълбо.

Вероятно ще има повече северни сияния на неочаквани места, макар и не толкова често, колкото през последните няколко години, отбелязва Асошиейтед прес.

Пълно слънчево затъмнение ще има на 12 август - то ще започне от Арктика и пътят му ще пресече Гренландия, Исландия и Испания. Ще продължи две минути и 18 секунди, докато Луната се движи между Земята и Слънцето, за да го закрие. За сравнение, пълното слънчево затъмнение през 2027 г. ще продължи цели 6 минути и половина и ще пресече повече страни.

Подгряващото събитие ще бъде пръстеновидно слънчево затъмнение на 17 февруари в Антарктида, като само няколко изследователски станции ще имат отлична позиция за наблюдение. Южна Африка и най-южните части на Чили и Аржентина ще имат възможност да видят частично явлението.

Пълно лунно затъмнение ще последва две седмици след пръстеновидното през февруари. Частично лунно затъмнение ще има и в края на август.

Парад на шест от осемте планети в Слънчевата система ще има на 28 февруари. Ще се включи и почти пълната Луна в представлението, появявайки се редом до Юпитер. За да се наблюдават Уран и Нептун обаче ще са необходими бинокъл или телескоп. Но Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн трябва да са видими с невъоръжено око малко след залез слънце, ако времето позволява, въпреки че Меркурий и Венера ще са ниско на хоризонта.

Марс ще бъде единственият отсъстващ от парада. Добрата новина е, че Червената планета ще се присъедини към шестпланетен парад през август, като тогава само Венера ще липсва.

Три суперлуни ще осветят нощното небе през 2026 г. Изглеждащи по-големи и по-ярки, суперлуните винаги са любими на публиката и за наблюдението им не се изисква никакво специално оборудване.



Първата суперлуна за годината през януари ще съвпадне с метеорен дъжд, но лунната светлина вероятно ще затъмни по-слабите огнени топки.

Втората суперлуна за 2026 г. ще се появи едва на 24 ноември, а третата - последната и най-близка до Земята за годината - ще е в нощта на 23 срещу 24 декември. На Бъдни вечер догодина тя ще мине на разстояние 356 740 километра от Земята.

Очакват се през 2026 г. повече слънчеви изригвания, които могат да доведат до геомагнитни бури тук, на Земята, и да предизвикат красиви полярни сияния.

Слънчевата активност обаче трябва да започне да намалява, тъй като 11-годишният слънчев цикъл вече отминава, отбелязва Асошиейтед прес.

