Параграф 22 с тротинетките, никой не може да ги регистрира

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Всички собственици на тротинетки са поставени в „параграф 22”, след като промени в закона ги задължават да ги регистрират и да имат застраховка гражданска отговорност. Такава може да се сключи след регистрация в КАТ, но електрическите индивидуални возила по закон не трябва да се регистрират там, а в общините. Това обясни по Нова телевизия Владислав Стоицов от асоциацията за електромобилност.

Той беше категоричен, че нито една община не регистрира тротинетките, защото нито има наредби, нито софтуер за целта. „Говорихме с националното сдружение на общините, казаха ни, че сега могат да ги регистрират както каруците - в един екселски файл”, обясни Стоицов.

Той призова собствениците тротинетки да не се притесняват. По негови думи тепърва започват разговори с депутатите, като той е убеден, че никой не иска да спре тотално този екологичен транспорт у нас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!