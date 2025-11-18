Парамедик влезе в "Ергенът"

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Галена е новото попълнение на "Ергенът: Любов в рая".

Парамедикът обаче се почувства неловко, когато Радо й подаде ръка да се запознят.

Причината е, че двамата са контактували преди това в социалните мрежи и са си разменяли снимки.

След като Галена разбра, че Радо е сам, тя му даде картичка и излезе на среща с него.

Но не само да го опознае още повече, а за да научи защо се е направил, че не я познава.

Хората от екипа знаят, че се познаваме отвън, така че не е нужно да лъжем. Аз влязох заради теб тук. Знаем за нас двамата много неща и не е нужно да се питаме наново. Исках да знам дали имаш мач, но дори да не беше сам, пак щях да те поканя на среща и да те взема, откровена бе по бТВ Галена.

След това емоционално признание Радо не скри, че с нейното влизане раят за него ще се промени, и цялото това кътче ще стане по-приятно за него.

Последва ново откровение на Галена, че в нейните очи Радо е предствата й за мъж, който винаги се е надявала да срещне, и затова сега се радва и е благодарна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!