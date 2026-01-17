Парапланерист прекъсна тока на тайландски остров

снимка: . Thefly~commonswiki, Уикипедия

55-годишен американски парапланер се оплете в електропроводи при кацане на популярния туристически остров Ко Лан в Тайланд, пише Pattaya News.

Майкъл Травис Лангхарт, лицензиран парапланер от Кралската тайландска асоциация по аеронавтика (RTAA), се спусна неумело от планински връх до плажа Тауен и се оплете във високоволтови електропроводи.

За да спасят американеца, който е висял с главата надолу на около 10 метра над земята, спасителите трябвало да се координират с електроснабдителните компании, за да изключат цялото захранване, което доведе до временно прекъсване на тока на целия остров.

Евакуацията на мъжа, който получи ожулвания и електрически изгаряния продължи почти час. Оказана му е първа помощ и е откаран в болница, допълва Дарик.

По-рано беше съобщено, че два парапланеристи са се сблъскали в небето близо до езерото Егбелет във френския департамент Савоа и са паднали в дървета. Нито един от спортистите не е получил сериозни наранявания.

