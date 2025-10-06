Парче бетон от мост падна върху кола с 2-годишно дете на "Цариградско шосе"

Пиксабей

Парче бетон от мост на бул. "Цариградско шосе" в София е паднал върху автомобил, движещ се по бул. "Брюксел".

За инцидента съобщава близък на потърпевшите във Facebook, предаде България он ер.

"Мои приятели са пътували по бул. "Брюксел" към СОП и под моста на "Цариградско" пада парче бетон от конструкцията върху колата им. Виждат се щетите по автомобила", гласи постът на човека в групата "Катастрофи в София".

"В колата е имало и 2-годишно дете, което е било силно изплашено", допълва той.

"Хайде сега да го затворят", гласи друг коментар.

"Ремонтираха го преди няколко години, в момента се руши активно", написа друг мъж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!