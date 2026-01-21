Парче от балкона на къщата на Иван Драсов във Варна потроши автомобил

Снимки: Фейсбук, Т. Роков

Това е Варна. Културно наследство в риск или създаващо риск. Това написа във фейсбук профила си уредникът в Музея за нова история на Варна - Теодор Роков.

От публикуваните снимки се вижда, че автомобил е със счупено предно стъкло, след като част от балкона на къщата на Иван Драсов, намираща се на ул. "Преслав" 51 е паднал върху него.

"Парчето от балкона се е откъртило, паднало върху защитната мрежа и отскочило от нея, удряйки паркираната отстрани кола", уточнява Теодор Роков.

И добавя, че сигнал за инцидента вече е подаден до Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство, Обществения съвет за защита на културното наследство, главния архитект към Община Варна и кмета на града.

Състоянието на къщата е плачевно от години. Заради опасността от падащи елементи от фасадата зданието е обезопасено с козирка над тротоара. В миналото имаше случаи с паднали големи парчета мазилка, създаващи голям риск за преминаващите.

Сградата е построена от чешки архитект през 1894 г., когато Драсов е бил окръжен управител на града. Днес на фасадата има поставена паметна плоча, която отбелязва, че революционерът Иван Драсов е бил „член на БРЦК”, освен това е бил и „другар на Христо Ботев”.

Това е вторият инцидент с пострадал автомобил за деня във Варна. По-рано днес съобщихме за паднало върху лека кола парче от корниза на оградата на емблематичния варненски хотел "Одесос".

