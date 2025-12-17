Паргов, БСП: Идеята на Асен Василев за заплатите, е предизборна тактика и решение на дребно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След като правителството подаде оставка, цялото изпълнително бюро на БСП подаде оставка с изключение на лидера Атанас Зафиров като знак за поемане на отговорност за краха на управлението и вътрешно-партийните проблеми.

Зафиров също си подаде оставката, но тя не беше гласувана. Оставките са понякога необходими за отпушване на напрежението. Сега трябва да свалим напрежението и да видим какво ще стане през януари, когато БСП ще се събере.

Това коментира пред Нова тв зам.-председателят на БСП в оставка Николай Паргов.

В БСП поколенческа война няма, но има нужда от млада кръв. Това е един от проблемите, които не се решават с никаква оставка, това е системен проблем. След тръгването на Корнелия Нинова, повярвайте, състоянието на партията никак не е добро. Тя употреби БСП, особено през последните 4 години, посочи той.

Ние с решението да влезем в коалиция с ГЕРБ искахме да подкрепим държавата, която й дадем стабилност. Това се случи до този момент. Мога само да кажа, че оздравителните процеси не винаги трябва да се свързват с оставки. Но ако е необходимо, те са налице. Пак сме в предизборна кампания, пак сме в авариен режим, посочи Паргов.

Днес разговорът с президента беше приятелски. Обсъдихме бюджетната процедура и получихме разбиране втория предложен бюджет да бъде разгледан и приет от Народното събрание, посочи той.

Ние искахме приемане на втория вариант, за да защитим социално-уязвимите групи за периода до избор на нов кабинет и Народно събрание, обясни той.

Редовният бюджет щеше да даде стабилност, спокойствие и буфери, а предложението на Асен Василев за еднократна индексация на заплатите с инфлацията е предизборна тактика на късо разстояние. На този етап не мисля, че предложението му е разумно, тъй като то е на дребно, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!