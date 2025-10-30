Паргов: Предстои цялостна данъчно-осигурителна реформа

снимка Булфото

Коалицията в управлението оцеля, след като БСП постави ясни политически условия за оставането си, свързани с преразглеждане на политики в съвместното управление. Това заяви зам.-председателят на БСП Калоян Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Той потвърди, че едно от ключовите споразумения е минималната работна заплата да бъде 1213 лева.

"БСП в неделя постави политически условия за оставане в коалицията. [...] Искахме да се спази законът и минималната заплата ще е 1213 лева. Разбрали сме се", коментира Паргов. Той отхвърли тиражираната по-рано сума от 1183 лева.

Ротацията на председателя на НС

Калоян Паргов обясни и замяната на Наталия Киселова (БСП) с Рая Назарян (ГЕРБ) на председателското място в Народното събрание.

"Наталия Киселова беше избрана в края на миналата година и се даде възможност да има правителство. [...] БСП е с 19 депутата, ГЕРБ е с 66 депутата. От април ГЕРБ поставя въпроса, че позициите на БСП във властта не отговарят на броя депутати", разказа зам.-председателят на БСП.

Той уточни, че партията му е удържала въпроса шест месеца, но в крайна сметка ГЕРБ са настояли, че са първа политическа сила. "Като сте първи, хайде да си преразгледаме политиките за народа", обясни Паргов логиката на преговорите.

Промените в Бюджет 2026

Освен ръста на минималната заплата, Паргов изброи и други договорени промени, които ще залегнат в проектобюджета, очакван в петък:

Увеличение на майчинските за втората година на 900 лева.

Паргов съобщи, че от януари 2026 година предстои цялостна данъчно-осигурителна реформа, тъй като настоящият модел на заеми и европейски средства не е устойчив.

Той изтъкна, че плоският данък е свършил своята роля за периода, за който е въведен, и намекна за промяна в тази посока, въпреки че бизнесът няма да е доволен и от повишението на вноските за пенсии.

Социалистът подчерта, че борбата със сивата икономика е основен приоритет на управляващите, като посочи, че това е и една от причините за притесненията на много хора от влизането в Еврозоната. В тази връзка той спомена и приетия по-рано тази година Закон за личния фалит.

Паргов изказа благодарност към синдикатите, с които по думите му БСП тази година има "единомислие по много въпроси".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!