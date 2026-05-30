Пари Сен Жермен на върха в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

Кадър bTV Action

Отборът на Пари Сен Жермен спечели финала на Шампионската лига, след като се наложи над Арсенал с 5:4 (1:1) след дузпи. След като не успяха да отбележат гол и в продълженията, двата отбора стигнаха до изпълнение на дузпи.

ПСЖ стартира с изпълнението на дузпите, предава Гонг. Гонсало Рамош изпълни първата дузпа в горния ляв ъгъл на Давид Рая, като тя бе неспасяема, а стражът на Арсенал не уцели посоката и 1:0.

Виктор Гьокереш изпълни в същия ъгъл първата дузпа за Арсенал, като тя бе ниско по тревата, но Сафонов не уцели посоката - 1:1.

Дезире Дуе застана зад топката при следващата дузпа, като и той стреля ниско по тревата в долния ляв ъгъл, а Рая не успя да усети посоката - 2:1.

Еберечи Езе бе вторият изпълнител за Арсенал. Той се спря точно преди да стреля, а Сафонов остана в средата, но халфът не успя да уцели вратата, шутирайки встрани от дясната греда на ПСЖ.

След това левият бранител Нуно Мендеш се насочи да бие следващата дузпа, като и той стреля в левия ъгъл на Арсенал, но Рая бе готов и съумя да спаси.

Третата дузпа бе бита от Деслан Райс, който стреля бързо в долния ляв ъгъл на Сафонов, който отново остана в средата - 2:2.

Хакими шутира в десния ъгъл на Давид Рая, който се хвърли в левия и това бе точно изпълнение за ПСЖ - 3:2

Габриел Мартинели изпълни категорична дузпа в десния ъгъл на Сафонов, който не уцели посоката и кълбото влетя във вратата му, а след 4 изпълнени дузпи от двата отбора резултатът бе равен - 3:3, преди последните изпълнения.

Лукас Бералдо застана за петата важна дузпа, като изпрати топката по перфектен начин в долния ляв ъгъл на Рая, който не усети посоката, а и изпълнението бе много точно - 4:3 за ПСЖ.

