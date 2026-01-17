Пари Сен Жермен с класическа победа срещу Лил

кадър: Диема спорт

Пари Сен Жермен записа ценна победа срещу Лил с класическото 3:0 в мач от 18-ия кръг на френската Лига 1.



Гостите пропиляха две възможности в началото на мача, след което шампионите се съвзеха и Усман Дембеле (13') откри резултата. В началото на второто полувреме Дембеле отново прати топката във вратата на съперника, но той бе отменен заради засада. Съвсем скоро след това обаче носителят на "Златната топка" вкара изключително красив втори гол, с който до голяма степен предреши изхода от двубоя. В добавеното време на двубоя пък Усман Дембеле (90'+3') оформи класиката, предаде Спортал.

Хегемонът във Франция отдавна не е изпитвал толкова трудности на домашна сцена. Изненадващо в началото на новата година парижани не просто не са се откъснали традиционно на върха, но и преди старта на двубоя изоставаха с точка от първото място. Все пак възпитаниците на Луис Енрике взеха своето и се изкачиха поне за 24 часа върха преди утрешното домакинство на Ланс срещу Оксер.

