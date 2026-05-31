Пари Сен Жермен спечели 146 млн.евро от Шампионска лига

Кадър бТВ

Защитилият титлата с в Шампионската лига Пари Сен Жермен е спечелил 146 милиона евро от наградни фондове в тазгодишното издание на турнира, изчислява „The Athletic“.

Само победата на финала над Арсенал (1:1, 4:3 след дузпи) донесе на клуба от „Парк де Пренс“ финансова награда от 6,5 милиона евро.

Освен това, участието в мача за Суперкупата на УЕФА, където през август парижани ще се срещнат с Астън Вила в Залцбург, гарантира на ПСЖ още 4 милиона евро. В случай на победа ще бъдат добавени още 1 милион евро, пише Блиц.

Арсенал от своя страна е спечелил около 143 милиона евро. Това е рекордна сума от наградни фондове за английски клуб.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!