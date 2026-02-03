Парична гаранция за мъж, опитал да пренесе подправени банкноти през „Капитан Андреево“

Снимки: Агенция "Митници"

52-годишен български гражданин е с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково, съобщават от Агенция "Митници".

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество.

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Агенция „Митници и Главна дирекция „Гранична полиция“ на ГКПП "Капитан Андреево" е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишния мъж, в дрехите на когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Операцията на границата е проведена на 28 януари под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

Работата по случая продължава.

По-рано днес стана ясно, че е разкрита контрабанда на пари на ГКПП „Капитан Андреево“ на обща стойност 86 260 евро при четири отделни проверки между 27 и 31 януари.

