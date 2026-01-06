Париж, Лондон и Киев подписаха декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна

Снимка: Президентство на Украйна

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха днес в Париж съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили в качеството на гаранции за сигурността за Киев, веднага щом бъде договорено спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският премиер Еманюел Макрон заяви, че тези гаранции за сигурност гарантират, че Украйна няма да бъде принудена на капитулира, а всяко мирно споразумение няма да бъде нарушено в бъдеще.

"Коалицията на желаещите" е постигнала допълнителен напредък по гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези в рамките на НАТО, по време на срещата на съюзниците на Киев в Париж, заяви днес от своя страна италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

По думите ѝ, днешната среща е била конструктивна и е показала висока степен на съгласуване на позициите между Украйна, САЩ, Европа и други партньори по отношение на мерките, целящи да гарантират траен и справедлив мир.

"Ще помагаме с цивилни и военни мисии на Европейския съюз на терен. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция - преди, по време и след прекратяването на огъня", каза на свой ред след срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите на полския премиер Доналд Туск, Украйна е готова за компромис или поне говори за готовност за компромис.

Той добави, че партньорите от коалицията, не очакват от Полша да изпрати войски в Украйна.

Туск отбеляза, че единството между Европа и САЩ по отношение на войната в Украйна е проличало и на срещата в Париж.

"Испанското правителство ще предложи да се отвори вратата за разполагане на испански войски в Украйна", каза от своя страна испанският премиер Педро Санчес и добави, че ще обсъди подобна възможност с основните политически партии в страната.

