Париж ще удвои данъка върху незаетите жилища от 2027 г.

Снимка: Пиксабей

Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данъка върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 г., с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облекчи недостига на жилища във френската столица.

По данни на общината в Париж около 150 000 са незаетите жилища, посочва БНР. Това са 9 процента от жилищния фонд. От тях приблизително 80 000 са трайно необитаеми и подлежат на облагане с данъка. Съгласно Закона за бюджета на Франция за 2026 г. общините могат да увеличат ставката на данъка от 17 на сто на 30 на сто след една година необитаемост и от 34 на сто на 60 на сто след две години.

Заместник-кметът на Париж по жилищната политика Жак Бодрие определи решението като "историческа победа след 10-годишна борба“.

По думите му мярката може да върне около 20 000 жилища на пазара за наем или продажба. Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитаеми, за да се възползват от данъчни облекчения, и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж.

Редактор "Екип на Петел",

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