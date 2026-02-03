Парижката прокуратура е призовала Илон Мъск на разпит

Кадър ютуб

Парижката прокуратура е призовала собственика на X Илон Мъск и бившия главен изпълнителен директор на компанията Линда Якарино на разпит през април във връзка с разследване срещу социалната мрежа, съобщиха днес прокурори, цитирани от „Ройтерс“ и Бтв.

Прокуратурата съобщи, че днес се извършва обиск във френските офиси на X в рамките на разследване, започнало през януари 2025 година.

Обиските се извършват от звеното за киберпрестъпления на прокуратурата, като в операцията участва и Европол, с подкрепата на киберзвено към френската полиция, се казва в публикация в X.

Засега платформата не е коментирала темата.

Прокуратурата заяви, че е започнала разследването след сигнал от депутат, който твърди, че вероятно нагласени алгоритми в X са преиначавали работата на автоматизирана система за обработка на данни.

Мъск все още не е коментирал случая.

Парижката прокуратура също така обяви, че напуска социалната мрежа X и занапред ще комуникира чрез "Линкдин" и "Инстаграм". "Линкдин" е собственост на "Майкрософт", а "Инстаграм" – на "Мета".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!