Парк “Виница“ – гражданска инициатива за повече зелени пространства в кв. Виница!

Парк “Виница” е амбициозна инициатива за създаване на модерно зелено пространство, което ще служи на цялата общност. С 13 уникални зони за отдих, спорт, игра и връзка с природата, паркът ще стане сърцето на зеления живот във Виница и града.

Подробна информация за инициативата, аргументите за избора на мястото и визията за бъдещия парк е публикувана на официалния сайт https://www.parkvinitsa.org/

Варна се развива динамично, но зелените пространства не винаги успяват да следват това темпо. Квартал Виница, може би, е единственият квартал в морската столица, в който липсват местата за отдих, спорт, разходка и естествена връзка с природата. В този контекст все повече граждани подкрепят идеята за създаване на Парк „Виница“ – обществено зелено пространство, което да служи на хората и да бъде защитено в дългосрочен план.

Инициативата цели да привлече обществено внимание и подкрепа за реализирането на устойчиво зелено пространство за хората от целия квартал и от целия град.

Парк “Виница” предвижда изграждане на линеен зелен коридор с обществен достъп, който свързва квартал Виница с курортната зона „Св. св. Константин и Елена" и крайбрежието на Варна. Проектът трансформира съществуващото дере в жизнена екологична, социална и образователна ос, която служи едновременно на хората и на природната система. Паркът е пространство за движение, почивка и учене сред природата – тихо, достъпно и устойчиво във времето. Той съчетава зелена инфраструктура, управление на водата, възобновяема енергия и съвременни удобства, като остава естествена част от ландшафта. Визията обхваща 13 подходящи за цялото семейство зони:

● Велосипедна и пешеходна алея

● Детска площадка – в две горски зони

● Детска площадка – по дерето

● Езерца за отдих и игри край реката

Въжен мост над реката

● Вело и скейтборд парк

● Открит фитнес

● Езеро с преливник

● Къщички за птици

● Детска площадка за игри с пясък и вода

● Романтично езеро за отдих и релакс

● Модерни градски тоалетни с питейна вода

Изграждането е с минимална намеса в природната среда и запазване на естествения ландшафт.

„Паркът не е лукс – той е необходимост. Това е инвестиция в здравето, децата и качеството на живот на всички нас“, споделят организаторите на инициативата.

Всеки, който иска да подкрепи инициативата, може да го направи чрез петицията тук: https://www.peticiq.com/509366

Предвиденото място за Парк „Виница“ е т.нар. дере на Виница – естествен терен, който вече изпълнява важни екологични функции за района. Вместо да бъде застроено или оставено без ясна грижа, дерето има потенциала да се превърне в естествен зелен коридор с обществено значение. При реализацията на такъв проект самото дере ще се почисти, рекултивира и поддържа много по-качествено, отколкото сега. Дерето няма да бъде застроено, засипано или унищожено. Напротив – идеята за Парк „Виница“ предвижда запазване и подобряване на естествения му характер. Много европейски градове прилагат подобен подход – превръщане на естествени терени в паркове, вместо тяхното унищожаване чрез застрояване.

Гражданската подкрепа е ключова за реализацията на Парк „Виница“. Всеки подпис под петицията е ясен знак, че обществото иска разумни решения, повече зелени пространства и по-добра градска среда. Ако желаете да изразите Вашата подкрепа за създаването на Парк „Виница“, можете да го направите чрез петицията: https://www.peticiq.com/509366

Официална страница “Парк Виница” https://www.parkvinitsa.org/

