Паркингът на Кауфланд се пръска по шевовете: Изкупуват бананите за Нова година

Бургазлии в трескаво празнично пазаруване на плодове и зеленчуци, оказаха се най-купуваната стока

Плодове и зеленчуци се оказаха едни от най-търсените стоки преди празниците в един от големите хипермаркети в бургаския ж.к. „Славейков“. Интересът към тях е толкова сериозен, че е напълно възможно определени артикули - най-вече ябълки и банани, да бъдат изчерпани в следващите дни.

Днес репортер на Флагман.бг отиде пред магазина, за да провери на какво се дължат колоните от автомобили и опашките по касите. Потърсихме мнението на бургазлии за какво харчат най-много средства преди празничните дни, дали им се струва скъпо и за колко време очакват закупеното да им стигне. Според анкетираните тази година на пиедестал излизат ябълките, бананите, газираните напитки, месото, както и стоки за домакинството като тоалетна хартия.

Наблюдението на място показа, че движението около търговските центрове е затруднено - автомобили блокираха светофарите, а паркингите се пълнеха бързо.

